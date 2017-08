La réponse totalement déplacée de l'épouse d'un ministre américain après avoir étalé sa richesse sur Instagram

Communiquer sur les réseaux sociaux n'est pas toujours très bénéfique pour l'image. La femme du secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin a été contrainte de s'excuser, ce mardi 22 août, à la suite d'une polémique sur Instagram qu'elle a elle-même suscitée. Louise Linton a en effet fait étalage de son goût prononcé pour le luxe, lors d'un voyage dans le Kentucky, un État où la pauvreté est répandue.

"Je présente mes excuses pour le message posté sur le réseau social hier" déclare Louise Linton, selon une déclaration écrite transmise à l'AFP par son attachée de presse. "C'était inapproprié et ce fut un manque d'égard", reconnaît-elle.

"Pensez-vous que le gouvernement américain a payé pour notre lune de miel?"

Tout a commencé avec une photo postée lundi 21 août par Louise Linton, 36 ans, sur son compte Instagram. On y voit l'actrice écossaise descendre d'un avion gouvernemental lors d'un déplacement dans le Kentucky. L'image était accompagnée du commentaire suivant: "Super #séjour à #Kentucky" avec une série de mots-clés relatifs à sa garde-robe luxueuse dont "#carréhermès" "tomford" ou "valentino".

Une mère de trois enfants, Jenni Miller, âgée de 45 ans, commente le cliché: "Heureuse que nous puissions financer votre petite escapade. #deplorable". Au lieu d'ignorer ce commentaire, Louise Linton rétorque de manière condescendante: "Ah!!! Pensiez-vous que c'était un voyage d'ordre personnel?! Adorable! Pensez-vous que le gouvernement américain a payé pour notre lune de miel ou un voyage personnel?! Lololol."

Puis, elle poursuit: "Avez-vous contribué davantage à l'économie que moi et mon mari? Que ce soit comme salarié qui paie ses impôts OU en vous sacrifiant pour votre pays?"

Treasury Sec. Steve Mnuchin's wife Louise Linton has deleted this Instagram, which contained tagged designers and some interesting comments pic.twitter.com/MvPhPJtRze — Betsy Klein (@betsy_klein) 22 août 2017

"Je suis presque sûre que nous payons plus d'impôts en un seul jour de voyage que vous ne l'avez fait. Vous êtes adorablement dépassée", ajoute-t-elle, avant de conclure: "Allez donc vous relaxer un peu et regarder le nouveau Game of Thrones. C'est génial!".

Les captures d'écran du compte Instagram de Louise Linton sont devenues virales ce mardi sur Twitter, lorsque ses commentaires ont été tournés en dérision par Jenni Miller. L'épouse du secrétaire au Trésor a finalement passé son compte Instagram en privé.

Louise Linton, wife of US Treasury Secretary Steven Mnuchin, just turned her Instagram private after posting this (h/t @skenigsberg) pic.twitter.com/beakVnAhhu — Margarita Noriega (@margarita) 22 août 2017

Retrouvez les articles du HuffPost Tunisie sur notre page Facebook.

Interrogé par l'AFP, une porte-parole du département du Trésor a souligné que le couple Mnuchin remboursait le gouvernement pour les voyages de Louise Linton. "Et elle ne reçoit aucune rémunération pour les produits (de luxe) qu'elle mentionne", avait-elle souligné.