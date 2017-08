Dans le cadre de sa stratégie de développement Djezzy ouvre deux nouvelles boutiques à Alger et Skikda

Poursuivant sa stratégie de développement inscrit dans le cadre du programme de Transformation, Djezzy vient d’ouvrir deux nouvelles boutiques à Alger et Skikda. Il s’agit de la 20ème boutique dans la wilaya d’Alger à Draria, et de la 2ème à Skikda à Azzaba. Ce qui porte le nombre total à 130 boutiques sur l’ensemble du territoire national depuis le début de l’année.

Djezzy a également procédé au réaménagement de ses Centres de Services (CDS) de Saida et de Barika (Batna) en apportant un nouveau design.

Djezzy compte ouvrir au total 500 nouvelles boutiques qui devront mailler le territoire national pour accompagner le déploiement de la 4G et répondre aux différentes attentes des clients à l’ère de l’internet mobile.



Djezzy invite ses abonnés présents et futurs à vivre une expérience client totalement innovante, guidée par des équipes formées spécialement pour leur faire découvrir toutes les opportunités du monde digital dans l’ensemble des nouveaux espaces conçus pour être des lieux de partage de la connaissance et d’initiation aux technologies numériques.

