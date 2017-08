Coup d'envoi du festival "Juste pour rire" à Agadir ce 23 août

HUMOUR - Ce mercredi 23 août, la première édition du festival "Juste pour rire" au Maroc s'installe à Agadir pendant 4 jours.

Plus de 30 humoristes venus de 6 pays différents (Maroc, France, Tunisie, Algérie, Belgique, Côte d’Ivoire) défileront sur la scène du Théâtre de la Verdure. Parmi eux, Waly Dia, Alex Vizorek, Eko, Abdelkader Secteur, Lotfi Abdelli, D’jal, Rédouane Harjane ou encore Booder.

Les langues arabe, francophone et amazighe seront représentées au travers de 4 galas. Le 23 août, le gala maghrébin verra le marocain Eko, l'Algérien Abdelkader Secteur et le Tunisien Lofti Abdelli monter sur scène.

Le lendemain, le gala francophone accueillera D'jal, Rédouane Harjane, Booder et Amine Radi, Yassine Bellatar et Alex Vizorek.

Le 25 août, le gala marocain fera la part belle aux humoristes locaux avec Rachid Rafik et Haitam Meftah, Bassou, Yassar et Taliss, Les Inqualifiables, Mehdi Chihab, Oussama Ramzi et Zouhair Zair. Enfin, le festival baissera le rideau sur un gala consacré à la culture amazighe avec, au programme, de l'humour, du chant et de la danse.