ETATS-UNIS - Etait-ce plus fort que lui? Durant l'éclipse solaire dans le ciel américain ce lundi 21 août, Donald Trump a brièvement regardé le Soleil sans lunettes de protection, indispensables pour profiter du spectacle en toute sécurité.

Aux côtés de son épouse Melania et de leur fils Barron sur un balcon de la Maison Blanche, le président américain était forcément filmé et photographié à ce moment-là, comme on peut le voir sur les images ci-dessous.

President Trump sneaks a peek at the #SolarEclipse2017 after taking off his protective glasses pic.twitter.com/sqhhV93LYF — NBC News (@NBCNews) 21 août 2017

"Ne regardez pas !" lance un assistant du président. Trop tard @realDonaldTrump a (pendant un court instant) regardé l'éclipse sans lunettes pic.twitter.com/1ZNBHVbVYY — AFP USA (@AFPusa) 21 août 2017

Melania Trump a elle aussi enlevé un court instant ses lunettes pour regarder en direction du Soleil, comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessous.

President Trump, First Lady Melania Trump and Barron Trump wear their eclipse glasses to watch the solar eclipse as it crosses over D.C. pic.twitter.com/FGjLHOj9TO — ABC News (@ABC) 21 août 2017

Tout le contraire de la famille Bush, qui semble avoir respecté la consigne à la lettre.