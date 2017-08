Au 20 août 2017, plus de 4,5 millions de touristes ont choisi la destination Tunisie

Selon les derniers chiffres dévoilés par la ministre du Tourisme Salma Elloumi Rekik, les touristes font petit à petit leur retour vers Tunisie. Elle a noté que le nombre de touristes ayant visité la Tunisie a dépassé les 4 millions et 580 mille, et ce jusqu'au 20 août 2017.



Elle a précisé, sur les ondes de Mosaïque fm, que le nombre de touristes européens a progressé de 16%, et celui de touristes algériens de 60% en comparaison avec la même période de l’année précédente. Quant aux revenus, ils ont atteint 1.500 milliard de dinars, soit une hausse de 19% par rapport à 2016.

Le retour du célèbre tour-opérateur britannique Thomas Cook après deux ans d'absence, entériné officiellement lundi, permettra également de boosté le tourisme en Tunisie.

Malgré les restrictions de voyage, plusieurs vacanciers anglais, attirés par les prix cassés, ont tout de même choisi la Tunisie. D'après les chiffres publiés par l'Office National du Tourisme Tunisien (ONTT) en juin dernier, 10.000 anglais sont venus en Tunisie depuis le début de l'année 2017, enregistrant ainsi une hausse de 16% des entrées venant d'Angleterre.

Mais pas seulement. 1.776.976 touristes sont entrés sur le territoire tunisien au 10 juin 2017, selon des chiffres publiés de l'Office Nationale du Tourisme Tunisien (ONTT), soit près de 500.000 touristes de plus qu'en 2016. Parmi eux, une majorité de touristes français et allemands qui signent leur grand retour sur le marché tunisien.

Selon la ministre du Tourisme, le marché français a même repris sa place de leader en Tunisie.

Le tourisme en Tunisie tente de reprendre son souffle. D'après l'Organisation Mondiale du Tourisme (OMT), la Tunisie se place parmi les destinations touristiques mondiales les plus en vogue et susceptible d'évoluer d'avantage dans les années à venir.

