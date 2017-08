Tourisme au Sahara : un programme varié mis en place pour la saison

DEA / ARCHIVIO J. LANGE via Getty Images

L'Office national algérien du tourisme (ONAT) a établi un programme varié ciblant plusieurs sites touristiques dans les régions du Sud et les Oasis du pays, en prévision de la saison du tourisme saharien qui débutera le 29 septembre prochain.

"Le tourisme saharien constitue le cheval de bataille de l'ONAT qui se focalise sur l'intensification des programmes dans le Sud du pays, notamment les régions de Tamanrasset, Djanet, Timimoune, Taghit et les Oasis" a déclaré à l'APS le directeur général de cet organisme, Mohamed-Cherif Selatnia.

Il a précisé que de "longs séjours avec des groupes de 35 à 40 personnes seront organisés chaque week-end pour promouvoir davantage le tourisme saharien".

Pour faciliter le transport dans les régions du Sud, l'ONAT a signé une convention avec les compagnies Air Algérie et Tassili Airlines portant sur une réduction de 50% des billets d'avion.

M. Selatnia a fait savoir qu'un complexe touristique relevant de l'ONAT sera prochainement inauguré à Djanet afin d'accueillir chaque week-end des touristes et leur permettre de découvrir les spécificités et les beaux paysages du Tassili et de Djanet.

Il a ajouté que l'ONAT compte saisir l'opportunité de la saison du tourisme saharien pour organiser des séjours au profit de différentes tranches de la société pour mettre en valeur les potentialités du sud, dont notamment l'art culinaire, dans l'objectif de promouvoir la destination touristique algérienne.

"Le tourisme saharien commence à intéresser davantage aussi bien les Algériens que les étrangers et nous avons constaté ces dernières années un engouement particulier pour le sud du pays, ce qui nous encourage à consentir plus d'efforts dans ce créneau." a expliqué M. Selatnia, soulignant que la promotion du tourisme interne constitue une "préoccupation majeure" de l'ONAT qui propose "des offres intéressante avec des prix concurrentiels répondant aux attentes de nos clients".

Pour rappel, le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Hacène Mermouri, avait annoncé récemment la mise en place d'une commission composée de représentants des secteurs concernés, chargée de préparer la saison du tourisme saharien et assurer son bon déroulement.

