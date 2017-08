Prévention du risque d'inondations en prévision des premiers orages de fin d'été

Un dispositif de prévention et d’intervention a été mis en place pour faire face au risque d'inondations en prévision des premiers orages de fin d'été, selon un communiqué du ministère des ressources en eau.

Le ministre des Ressources en eau, M. Hocine Necib a exigé des directeurs des ressources en eau de wilaya, ainsi que des responsables des structures chargées de la gestion du service public de l’assainissement (ONA, SEAAL, SEOR, SEACO) de procéder à des actions d’entretien et de curage des réseaux d’assainissement et ouvrages annexes tels que les avaloirs, les déversoirs d’eaux pluviales, les déversoirs d’orages et les stations de relevage.

Il les a enjoint, en outre, de s’assurer du bon fonctionnement des équipements électriques, hydromécaniques et électromécaniques des stations de relevage.

Sur le plan organisationnel, le ministre a exhorté les gestionnaires du service public de l’assainissement à mobiliser les moyens d’intervention humains et matériels à même de faire face à d’éventuelles inondations.

"Il s’agit de renforcer l’astreinte, de mettre à jour l’inventaire des points noirs, d’identifier les sites pour le pré-positionnement d’équipes d’intervention et de réactiver la taskforce de l’Office National de l’Assainissement", a précisé la même source.

Ces actions entreprises pendant la saison estivale réduiront d’une façon significative, selon le ministère, les dégâts qui pourraient être occasionnés suite à des inondations provoquées par les premières pluies d’automne, caractérisées parfois par une forte intensité.

Pour rappel, des inondations ont déjà eu lieu cet été notamment à Tamanrasset et Batna.

Retrouvez les articles de HuffPost Algérie sur notre page Facebook.

Pour suivre les dernières actualités en direct, cliquez ici.