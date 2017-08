Des mamies qui essayent le cannabis pour la première fois, ça donne ça (VIDÉO)

Réalisée par Channel 4 en 2016, cette vidéo fait reparler d'elle après avoir été partagée aujourd'hui, 22 août 2017, par la fameuse page Facebook UNILAD.

Le trio de grand-mères, Trish, 82 ans, Daphne, 78 ans, et Margot, 73 ans ont accepté de filmer leur expérience: essayer le cannabis pour la première fois de leur vie.

"Quand j'étais jeune, je pensais que seuls les criminels fumaient le cannabis! Mais j'ai lu que de nos jours, c'est devenu aussi populaire que les cigarettes" se confie l'une d'entre elles.

Devant la caméra, les trois amies se réunissent autour d'une table pour rouler un premier joint, qui finit par être brûlé. On leur apporte alors un bong et les toux et les rires s'élèvent dans le coffee shop.

Il est temps d'aller prendre l'air. Sous les effets du cannabis, les trois dames anglaises s'en vont dans un parc et s'amusent sur les balançoires, "Je suis défoncée!" rigole Margot.

Les trois dames avouent ensuite que leur regard sur le cannabis a changé après cette expérience: "C'était une expérience extraordinaire, une bonne expérience!" admet Trish.

La vidéo se termine par un avertissement sur les effets nocifs des drogues "peu importe ce que ces gentilles dames peuvent dire."

