Saurez-vous reconnaître cette actrice métamorphosée pour jouer le rôle d'Élisabeth I

CINÉMA - Elle est méconnaissable. Sur des photos postées sur Twitter le 21 août dernier,on peut découvrir l'actrice Margot Robbie complètement métamorphosée en reine Elisabeth I pour le film "Mary, Queen of Scots" (Marie, la reine des Écossais").

Sur ces clichés provenant de l'agence de presse américaine spécialisée dans l'actualité people Splashnews, on peine à reconnaître la belle blonde qui a pour, l'occasion, les cheveux roux bouclés, un immense front et une peau abîmée.

Le film "Mary, Queen of Scots" de Josy Rourke retrace la vie de Marie Stuart, cousine d'Elisabeth I et devenue reine d'Écosse six jours seulement après sa naissance. Son rôle est joué par Saoirse Ronan vue dans "The grand Budapest Hotel" en 2013 et "Lovely Bones" en 2010.

📷 — Découvrez les premières photos de Margot Robbie sur le tournage de 'Mary Queen Of Scots' en Angleterre. pic.twitter.com/Vln8lz41T7 — Margot Robbie France (@_MargotRobbieFR) 21 août 2017

L'actrice a également subi une étonnante transformation pour jouer le personnage principal du biopic "I, Tonya" de Craig Gillespie, consacré à la vie de la patineuse artistique américaine Tonya Harding. Elle avait été accusée en 1994 d'avoir agressé une concurrente pour l'empêcher de participer aux Jeux Olympiques.

@margotrobbie looks barely recognizable on set of the upcoming biopic about the life of renowned figure skater #TonyaHarding | 📸: AKM-GSI Une publication partagée par ET Canada (@etcanada) le 16 Janv. 2017 à 10h31 PST

"Margot Robbie est à peine reconnaissable sur le tournage du biopic à venir inspiré de la vie de cette figure très connue du patinage artistique Tonya Harding"

C'est donc un beau travail de maquillage qui a été réalisé et qui permettra à Margot Robbie, connue pour ses rôles dans "Le Loup de Wall Street" (2013) et "Diversion" (2015), de coller parfaitement au rôle de cette personnalité, reine d'Angleterre à la vie mouvementée.

Fille d'Henri VIII et d'Anne Boleyn, Elisabeth I accède au trône d'Angleterre à l'âge de 25 ans malgré la réputation sulfureuse de sa mère qu'Henri VIII fera décapiter. Maîtresse dans l'art de concilier les deux religions, le catholicisme et le protestantisme, qui s'opposent à l'époque en Angleterre, elle fera l'objet de nombreux complots pendant tout son règne. Des tentatives pour s'emparer du pouvoir imputées notamment à cousine Marie Stuart, reine d'Écosse forcée de renoncer à son statut et de retourner en Angleterre à la mort de son mari.

Un personnage énigmatique donc mais surtout, un défi pour Margot Robbie.