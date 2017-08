Pendant plus de 90 minutes, des millions d'Américains sont restés subjugués lundi 21 août devant le spectacle du Soleil disparaissant derrière la Lune, à l'occasion d'une très rare éclipse solaire totale, la première à traverser les Etats-Unis en 99 ans. Festivals, rassemblements sur des toits d'immeubles, mariages minutieusement calibrés... les Américains ont célébré ce moment historique.

Aux quatre coins du pays, même là où l'éclipse n'était que partielle, télescopes et appareils photo étaient de sortie. A Washington, Donald Trump a observé le phénomène avec sa femme Melania depuis le balcon Truman de la Maison Blanche. Pendant un très rapide moment, il a levé les yeux au ciel sans lunettes avant que quelqu'un ne lui crie de les remettre.

L'éclipse totale du Soleil a plongé les spectateurs dans l'obscurité pendant légèrement plus de deux minutes. Elle a été visible depuis une bande de 113 kilomètres de large, pour devenir la première à traverser le continent américain depuis 1918. Douze millions d'heureux élus, vivants dans ce couloir privilégié, étaient aux premières loges pour observer le spectacle. Ils étaient rejoints depuis plusieurs jours par des millions de touristes et d'amateurs qui se sont massés sur cette diagonale. Beaucoup d'entre eux ont partagé ce moment sur les réseaux sociaux, comme vous pouvez le voir ci-dessous.

This is crazy!! The #SolarEclipise2017 in totality 🌕🌑 pic.twitter.com/CgALzspThD

— Lets Explore ✈️ (@Ietsexplore) 22 août 2017