La réponse parfaite de Slimane de The Voice à un tweet homophobe et raciste

David Wolff - Patrick via Getty Images

Les stars ne se font pas que des amis sur les réseaux sociaux. Chaque jour, de nombreuses personnalités s'y font insulter. La plupart d'entre-elles choisissent d'ignorer ces messages de haine, mais pas Slimane.

Un utilisateur répondant au pseudo de Langemax sur Twitter a demandé à la "Super Nanny" Sylvie Jenaly, admiratrice du chanteur: "comment tu peux aimer Slimane c'est un arabe et en plus PD". Un tweet qui n'a pas passé inaperçu, notamment auprès du vainqueur de "The Voice 5". "Arabe, 'pd', black, musulman, juif, français, hétéro, amoureux des fleurs! Qui que je sois, je suis bien heureux de ne pas être vous", a-t-il répondu.

Arabe , "pd" , black , musulman , juif , français , hetero ,amoureux des fleurs !Qui que je sois , je suis bien heureux de ne pas être vous https://t.co/AtNf4zixw5 — Slimane (@Slimaneoff) 20 août 2017

Si le compte de l'utilisateur qui est à l'origine du tweet a depuis été supprimé, la réponse de Slimane a été largement saluée par ses abonnés et d'autres personnalités comme l'ancienne jurée de "Nouvelle Star" Morane, ou l'actrice Marie Fugain.

Oh mais ta réponse est parfaite ! Je ne comprend pas ces gens qui jugent, critiquent et manque de respect sans connaître la personne !!! 👏👍🙏 — 🎀 Jenny Jenn 🎀 (@JennyJenn59) 20 août 2017

Évidement signalé et bloqué cet odieux personnage. J'adore ce que tu fais je persiste et je signe Slimane 😊😉merci d'être celui que tu es 🙏🏻 — Sylvie #SuperNanny (@JenalySylvie) 20 août 2017

Dur de ne pas répondre à ce genre d'imbécile mais je reconnais que c'est difficile. Je t'envoie des bises, de l'amitié et t'inquiète pas❤️ — Maurane ✏️ (@Maurane) 20 août 2017

Nous on est très fier de toi Slimane ,de ce que tu est ,de ce que tu nous apporte et nous sommes tous heureux d'être nous et pas (lui) — Miss Tya 💙💜❤💛💚 (@MissTya5) 20 août 2017

Ça me révolte des trucs pareils! Surtout que Slimane est une personne très humaine & adorable et peut-être + français que certains français — LES 2 CHIEUZES 😜 (@OverdozeLunatik) 20 août 2017

Retrouvez les articles du HuffPost Tunisie sur notre page Facebook.