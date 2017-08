Pêche: l'Algérie se lance dans l'engraissement du thon rouge

L'Algérie a obtenu récemment l'accord de la Commission Internationale pour la Conservation des Thonidés de l'Atlantique (CICTA), pour la mise en place de 3 fermes d'engraissement du thon sur le territoire national. Le secteur de la Pêche a entamé officiellement les études de faisabilité en vue de lancer cette activité, a indiqué un responsable au ministère de l'Agriculture, du développement rural et de la pêche.

Dans une déclaration à l'APS, le directeur général de la Pêche, Hamouche Taha, a annoncé le début officiel des préparatifs pour le lancement de cette activité durant la campagne de la pêche du thon rouge, à l'horizon 2018.

Il est à noter que le ministère avait déposé sa demande au niveau de la CICTA en janvier 2017.

"Après avoir constaté l'émergence d'un grand marché international en la matière, nous avons décidé de nous lancer dans ce domaine ce qui nous permettra de relever la valeur ajoutée du produit, après engraissement, à 10 fois plus que le prix initial du thon rouge brut, précise M. Hamouche.

La direction de la Pêche œuvre actuellement à encourager les investisseurs à s'engager dans cette activité, indique le même responsable qui affirme que le secteur avait commencé à contacter les investisseurs dont les dossiers sont inscrits au niveau de la direction.

"Les investisseurs travaillent actuellement à repérer les sites de pêche capables d'abriter ces fermes, et ce conformément aux exigences de la CICTA " a-t-il-révélé, ajoutant que l'investisseur devrait d'abord s'inscrire en tant qu'éleveur auprès de la commission internationale".

Selon M. Taha, deux investisseurs privés qui remplissent les conditions matérielles et financières outre l'expérience ont obtenu l'accord de principe pour la réalisation du projet.

S'agissant des régions propices pour abriter ces fermes, le directeur général de la pêche a affirmé que" toutes les régions du pays sont habilitées pour cette activité mais, a-t-il dit, ce sont les études techniques qui détermineront les lieux".

Les régions de l'Est sont plus propices à la réalisation de ce projet en raison de la concentration du thon rouge dans cette zone durant la période de la pêche ouverte par la CICTA du 26 mai au 24 juin de chaque année, mais aussi pour leur proximité de la zone située entre la Sicile, la Tunisie et la Lybie et qui regorge de cette variété de poisson, a-t-il précisé.

Quant à l'industrie de transformation de cette ressource, M. Hamouche a expliqué que "le secteur est ouvert à tous les opérateurs économiques désirant se lancer dans ce domaine".

La part de l'Algérie en matière de pêche au thon a augmenté pour atteindre 1.046 tonnes durant l'année 2017.

