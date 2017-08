Une voiture percute deux abris-bus à Marseille et fait un mort

Jean-Marc Romain via Getty Images

Un véhicule a foncé sur un abribus ce lundi 21 août à Marseille, tuant un piéton dans le 11e arrondissement. La police a procédé peu après à l'interpellation, sur le Vieux-Port, d'une personne qui se trouvait à bord du véhicule en cause, selon une source policière. Le procureur a indiqué à l'AFP qu'"aucun élément ne permet de qualifier cet acte d'acte terroriste". Il précise: "On a retrouvé sur lui un courrier en lien avec une clinique psychiatrique, et l'on s'oriente plutôt vers cette piste".

Les faits ont eu lieu entre 8h30 et 9h30. Selon une autre source policière, le véhicule Renault avait foncé auparavant sur un autre abribus dans le 13e arrondissement faisant un blessé grave. Le véhicule en cause a ensuite été immobilisé par la police sur le Vieux-Port.

La police marseillaise a indiqué sur Twitter qu'une opération était en cours: "évitez le secteur Vieux-Port boulevard Charles Livon", précise-t-elle. Le secteur est complètement bouclé et de nombreux effectifs de police sont sur place, ainsi que des pompiers et des militaires.

Selon les informations de France Info, le conducteur, âgé de 35 ans, a été interpellé vers 10 heures sur le Vieux-Port. Il est déjà connu des services de police pour des affaires de vol, stupéfiants et port d'armes. Toujours d'après la même source, la victime est une femme de 41 ans.

Les polices judiciaires de Marseille et de Lyon ont été saisies.

