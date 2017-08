Les Mossos ont abattu à Subirats, près de Barcelone, un homme qui pourrait être Younes Abouyaaqoub

Les Mossos ont abattu un homme muni de ce qu'ils supposent être une ceinture d'explosifs à Subirats, municipalité située à 50 kilomètres de Barcelone, comme l'annonce la police catalane sur son compte Twitter:

The suspicious man in #Subirats wears what looks like a belt of explosives attached to the body. This man has been shot down

— Mossos (@mossos) 21 août 2017