Il interrompt son concert pour dénoncer une agression sexuelle dans la salle

MUSIQUE - Il fallait le dire et le dire fort. Sam Carter, du groupe de métal Architects l'a fait et de la meilleure des façons, vendredi 18 août. Alors qu'il est en plein concert au Lowlands Festival à Biddinghuizen, aux Pays-Bas, le chanteur est témoin d'une agression sexuelle dans la foule alors qu'il est en train de chanter. Et comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus, il n'a pas hésité à la dénoncer publiquement, sitôt les dernières notes écoulées.

"Ce n'est pas ton p***** de corps!", s'écrie-t-il au micro, très énervé face à la foule, "C'est répugnant! [...] Il n'y a pas de place pour ça dans mon p***** de concert!". Dans la fosse visiblement, Sam Carter a vu un jeune homme attraper le sein d'une fille qui faisait un "slam" dans la foule. Il n'en revient pas.

Sur Twitter, la chaîne de radio publique néerlandaise NPO 3FM a publié les images. De fans et des non-fans ont très largement applaudi le geste du chanteur:

@samarchitects thank you for saying something, it makes me so happy to see that people are talking about this issue instead of ignoring it — cait🥀 (@disasteroIIogy) 19 août 2017

"Merci d'avoir dit ça, je suis heureuse de voir que des gens parlent de ces faits-là plutôt que de les ignorer"

I have no idea who you are but I can tell you that I love you and you have a new 'Mom Fan' in Portland, Oregon. ❤️ — MelMed🦋 (@mel_med_larson) 19 août 2017