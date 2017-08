Fort du succès de sa précédente édition, le Festival international de Hammamet a donné à son public, grâce à la manifestation Hammamet Urban Days, une nouvelle occasion pour venir s’imprégner de la culture urbaine et ce dans les différents artères de la ville de Hammamet.

En effet, la ville de Hammamet a vécu samedi et dimanche au rythme de performances artistiques diversifiées, allant de la danse jusqu’au cirque, pour animer la ville. Durant ces deux jours, les groupes Vipa (MC), Hamdi Rayder (DJ), Lil Jack (DJ), SAADOUN (DJ), Emna & Co (Live Band) et Tiga Blackna (Live Band), ont gratifié les passants par de shows musicaux appréciés de tous.

Organisé en partenariat avec l'association DEBBO, les Hammamet Urban Days ont proposé un programme urbain riche et varié allant de la performance à la création.

Entre Street Shows, Graffitis, et RAP, jeunes et moins jeunes se sont donné rendez-vous.





Retrouvez les articles du HuffPost Tunisie sur notre page Facebook.