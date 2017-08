Djezzy offre un bonus de 200% sur ses rechargements

Djezzy annonce une nouvelle promotion à destination de ses abonnés qui n’ont pas utilisé leurs cartes SIM depuis le 22 juillet.

L'opérateur offre à cette catégorie jusqu’à 200% de bonus pour tous les rechargements qui seront effectués durant les trois prochains mois.

Djezzy met en œuvre, ainsi, une stratégie de proximité afin de répondre aux différents besoins de ses clients. Pour fidéliser ses abonnés, Djezzy a décidé de leur accorder une panoplie d’avantages.



Pour bénéficier de cette promotion et avoir le bonus, il suffit d’effectuer un rechargement à partir de 100 DA durant la période promotionnelle. Ainsi, si le client recharge entre 100-199 DZD, il recevra un bonus de 100% sur le montant rechargé. Mieux, s’il recharge 200 DZD et plus, il obtiendra un bonus de 200%.

Djezzy informe ses clients que le bonus est valide 7 jours à partir de la date de rechargement, qu’il est valable vers tous les réseaux nationaux en appels, SMS et internet à la demande, qu’il n’est pas cumulable et que sa consommation est prioritaire sur le crédit rechargé.

Ce n’est pas tout ! Djezzy offre à l’abonné qui aurait égaré sa carte SIM, la possibilité de la récupérer gratuitement tout en gardant son ancien numéro en se rapprochant de la boutique la plus proche.



Cette promotion inédite est ouverte à compter d'aujourd'hui, 21 août, et reste valable jusqu’au 10 septembre prochain.

