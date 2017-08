Arrestation de 6 mineurs impliqués dans des violences sexuelles à bord d'un bus casablancais (DGSN)

VIOLENCES SEXUELLES - Les services de la préfecture de police de Casablanca indiquent avoir arrêté ce lundi 6 mineurs, âgés entre 15 et 17 ans, pour leur implication présumée dans "un attentat à la pudeur commis avec violences contre une fille souffrant de troubles mentaux, l'enregistrement de ces actes sur vidéo et sa diffusion sur Internet", rapporte la MAP.

Selon un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), les services de police ont réagi "avec sérieux et célérité" à cette vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, sans qu'aucune plainte de la part de la victime ou du conducteur du véhicule n'ait été déposée.

Les enquêtes et investigations intensives, confortées par les expertises techniques à propos de cette vidéo, dont l’enregistrement remonte à trois mois ont permis d'identifier les suspects quelques heures après la diffusion de la séquence et de les arrêter à domicile sis Lamâaguiz à Sidi Bernoussi, a indiqué la DGSN.

Les investigations menées par la police ont permis aussi de déterminer l’identité de la victime, née en 1993 et qui souffre de troubles mentaux et habite le même quartier où résident les mis en cause.

Les suspects ont été placés sous contrôle de la police pour les besoins de l’enquête menée par les services de la police judiciaire sous la supervision du parquet compétent, alors que les investigations sont en cours pour élucider les tenants et aboutissants de cette affaire, arrêter les autres individus impliqués dans ces actes criminels et les déférer devant la justice, conclut la dépêche de la MAP.