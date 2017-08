Accidents de la route: 7 morts et 23 blessés durant les dernières 24 heures

Sept personnes ont trouvé la mort et vingt-trois autres ont été blessées dans plusieurs accidents de la circulation survenus durant les dernières 24 heures dans plusieurs régions du pays, selon un bilan établi lundi par les services de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Djelfa avec deux morts et un blessé dans une collision entre une voiture et un camion survenue sur la RN1 au lieu dit Essder, commune et daira de Ain El Ibel, précise la même source.

Les services de la Protection civile de la wilaya de Chlef sont également intervenus pour repêcher et évacuer, vers l'hôpital local, le corps d'un enfant âgé de 13 ans mort noyé à la piscine du complexe "Dar El Ikram" sis à la commune et daira de Beni Haoua.

Les unités de la Protection civile ont enregistré, durant la même période, 2.751 interventions dans plusieurs régions du pays, concernant notamment les accidents de la circulation, les accidents domestiques et les incendies.

