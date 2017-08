Cette artiste illustre sa dépression à travers de très beaux dessins

ART - L'artiste DestinyBlue a souffert de problèmes de santé mentale tout au long de sa vie, principalement d'anxiété qui s'est transformée, plus tard, en dépression, et même en idées suicidaires.

Malgré les hauts et les bas​​​​​​, Blue, comme ses fans l'appellent, s'est fortement appuyée sur l'art pour exprimer sa douleur, ses peurs, ainsi que d'autres sentiments.

Cette artiste qui vit dans l'est de Londres, a notamment connu beaucoup de succès sur le site DeviantArt, où elle partage ses dessins colorés, originaux et profonds.

"Je n'ai pas grandi dans une famille démonstrative sur le plan affectif, et j'avais tellement de choses en moi, des choses que je ne comprenais pas. Des pensées, des sentiments, des émotions qui m'envahissaient, comme une armée ennemie," a-t-elle confié au Huffpost américain.

"J'avais besoin d'un moyen de m'exprimer, et le dessin m'a fourni une toile de laquelle je peux me démêler."

Blue raconte que pendant des années, elle ne s'est jamais rendue compte que tout ce qu'elle ressentait était lié à un problème de santé mentale.

"Ça m'a pris un moment pour réaliser que j'étais malade mentalement plutôt que paresseuse, triste ou inutile", a-t-elle expliqué. "Depuis des années, je faisais semblant d'être bien, pendant qu'à l'intérieur l'anxiété et la dépression me tuaient."

"Ce n'est pas que j'étais incapable de me sentir heureuse, ce n'était pas non plus une profonde tristesse permanente. J'étais triste oui, mais le plus dur de la dépression c'est qu'elle rend le quotidien insupportable", a-t-elle expliqué sur Facebook.

L'expérience que Blue décrit est courante parmi ceux qui souffrent de dépression.

Non seulement les tâches quotidiennes peuvent paraître insurmontables, mais le problème peut aussi provoquer une perte de motivation et un retrait des activités sociales, ainsi que des​​ symptômes physiques comme maux de tête et insomnies.

En 2015 Blue a commencé à expérimenter des hallucinations, elle s'est donc rendue à un hôpital psychiatrique où elle a été admise pendant un mois.

Depuis, elle a vécu de bonnes et de mauvaises journées, mais elle se concentre tout d'abord sur le traitement de sa pathologie. "L'art a joué un rôle important dans le traitement", a-t-elle confié.

"Je veux que d'autres personnes qui ont aussi des problèmes de santé mentale sachent qu'il y a de l'espoir, qu'elles ne sont pas seules".

Pour voir un peu plus du travail de Blue, vous pouvez la suivre sur DeviantArt, Facebook, Instagram et Twitter.

Cet article a été initialement publié par le Huffpost américain.