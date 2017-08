Mort de Jerry Lewis, humoriste et acteur américain | GTRESONLINE

DÉCÈS- C'était une légende de la comédie américaine. L'humoriste et acteur américain Jerry Lewis s'est éteint ce dimanche 20 août à l'âge de 91 ans, rapporte le Las Vegas Review-Journal. Son agent a confirmé l'information au site Variety. L'acteur, connu pour des films comme Docteur Jerry et Mister Love et Le Dingue du Palace, avait 91 ans.

C'est une deuxième légende du cinéma qui s'éteint, quelques heures après Dick Gregory, comédien noir américain et humoriste, décédé samedi 19 août.