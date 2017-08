A man uses a cash machine in downtown Tunis, Tunisia, March 14, 2016. REUTERS/Zoubeir Souissi | Zoubeir Souissi / Reuters

L’agence de notation internationale Moody's a abaissé la note de crédit attribuée aux dettes à long terme du gouvernement tunisien de Ba3 à B1, tout en maintenant les perspectives négatives.

Moody's a également revu à la baisse la note de la dette libellée en devises de la Banque centrale de Tunisie (BCT) de Ba3 à B1, avec perspectives négatives, rappelant que "le gouvernement tunisien est juridiquement responsable des paiements de l'ensemble des obligations émises par la Banque centrale. Ces titres de créances sont émis au nom du gouvernement".

Moody's a justifié cette dégradation effectuée le 18 août 2017, par la détérioration structurelle continue de la solidité fiscale de la Tunisie, les déséquilibres extérieurs persistants, la défaillance institutionnelle et le manque d'efficacité du gouvernement dans la mise en œuvre des réformes convenues avec le FMI.

Les perspectives négatives reflètent le risque d'une baisse plus soutenue que prévu des réserves de change avec des pressions de dépréciations concomitantes qui pourraient alimenter la dynamique défavorable de la dette publique.

Elles prennent également, en compte les besoins de financement croissants de la Tunisie et le manque de visibilité sur l'accès aux sources de financement externes, en plus du passif négatif du secteur bancaire public, des entreprises publiques et du système de retraite.

