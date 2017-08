DISCOURS ROYAL - À l'occasion du 64e anniversaire de la révolution du roi et du peuple, le roi Mohammed VI adressera ce soir un discours à la nation, annonce un communiqué du ministère de la Maison royale, du protocole et de la chancellerie relayé par la MAP. Un discours très attendu, qui sera diffusé sur les ondes de la radio et à la télévision à partir de 21 heures et qui fait suite au discours délivré le 29 juillet dernier à l'occasion de la fête du trône .

Le souverain présidera lundi 21 août à midi une réception dans la ville de M’diq, à l'occasion de son 54e anniversaire, indique par ailleurs le communiqué.