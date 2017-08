Appel à inclure les œuvres de Mouloud Mammeri dans les programmes scolaires

Les participants au colloque national sur les contributions de Mouloud Mammeri à la révolution de libération nationale, clôturé samedi au palais de la culture "Abdelkrim Dali" de Tlemcen, ont appelé à inclure les œuvres de cet écrivain et chercheur dans les programmes d'enseignement scolaires et universitaires.

Ils ont insisté également sur la traduction des œuvres de Mouloud Mammeri dans les langues arabe et amazighe, ainsi que sur la collecte de l'archive audiovisuel et des documents écrits avec lesquels il a contribué dans les différents colloques internationaux organisés en Algérie et à l'étranger, pour constituer un fond documentaire pour les chercheurs et les étudiants universitaires et enrichir le site Web lancé par le Haut-commissariat à l'Amazighité (HCA) à l'occasion du centenaire de la naissance de cet éminent écrivain.

Les recommandations sanctionnant cette rencontre ont aussi mis l'accent sur l'attribution officielle de la qualité de moudjahid au regretté Mouloud Mammeri, en reconnaissance de ses contributions à la lutte d'indépendance d'Algérie et en adéquation avec les démarches entreprises dans ce sens par le ministère des Moudjahidine.

Le colloque, initié par le HCA dans le cadre de la caravane littéraire commémorant le centenaire de la naissance de l'écrivain défunt Mouloud Mammeri, a été marqué par la présentation d'une série de communications abordant les contributions de cet homme de lettres à la glorieuse révolution de libération nationale et des étapes remarquables de sa vie, par des enseignants et chercheurs de plusieurs universités du pays.

