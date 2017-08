La présidence de la République a félicité le Roi du Maroc Mohamed VI à l'occasion de l'anniversaire de la révolution du Roi et du Peuple et de la fête de la jeunesse célébrés dimanche 20 août.

Dans un message signé au nom du président Abdelaziz Bouteflika, la présidence a affirmé sur "la grande importance accordée" par le chef de l'Etat à poursuivre le travail avec le roi du Maroc afin de "renforcer et de consolider les liens d'amitié" et du respect mutuel pour servir les intérêts des deux pays.

"Il m'est particulièrement agréable, au moment où le peuple marocain frère célèbre le double anniversaire de la glorieuse Révolution du Roi et du Peuple et de la fête de la jeunesse, de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens et en mon nom personnel, mes meilleurs vœux, priant Dieu Tout-Puissant de vous accorder ainsi qu`à l'honorable famille royale santé et bien-être, et au peuple marocain frère davantage de progrès et de prospérité dans la paix, sous votre direction éclairée", a écrit la présidence dans son message.

"En cette chère circonstance qui marque une étape singulière dans l'histoire de la lutte du peuple marocain frère contre le colonialisme, nous remémorons les hommes valeureux qui, avec leur combat héroïque, ont écrit avec leur sang les admirables épopées et les hauts faits, et c'est une date référence qui inspire les générations montantes de nos peuples maghrébins, les valeurs de la lutte commune et de solidarité pour le recouvrement de la liberté et de la dignité. Des valeurs guidant sur la voie de développement et de construction", a-t-on ajouté.

"Je saisis également cette occasion pour vous réitérer notre ferme détermination à œuvrer de concert avec votre majesté au raffermissement des liens de fraternité et de solidarité entre nos deux peuples frères au mieux de leurs aspirations au progrès et à la prospérité, dans la sécurité et la stabilité", a conclu la présidence.

