AIZI, la marque marocaine qui prouve que l'art n'a pas de limites

STYLE - Nouvelle marque de prêt à porter féminin à la fois chic et décontractée et made In Morocco, AIZI dévoile sa première collection de créations légères et sensuelles, déclinées en kimonos, cardigans et robes courtes ou longues, réalisées dans des matières fluides et agréable à porter au quotidien.

Lancée par l’artiste photographe marocain Mehdi Jassifi, la marque met en lumière la sensibilité artistique du créateur en proposant des pièces mode, glamours et aériennes érigeant la femme marocaine en véritable icône.

Décrit par Stéphanie Gaou, fondatrice de la librairie "Les Insolites" de Tanger comme "un jeune touche-à-tout inclassable, vif et trublion, autodidacte, ingénieux, bosseur et enthousiaste. Jassifi tourbillonne de curiosité et représente ce jeune Maroc vif et brillant". Tel un caméléon, Mehdi Jassifi exprime son talent créatif et prouve une nouvelle fois sa capacité à innover. Une reconversion qui prouve qu'entre la photographie et la mode règne une histoire d'amour jamais démentie.

"Après un passage dans les coulisses de création et production de la créatrice franco-marocaine Laetitia Decamps, j’ai décidé de me lancer dans une aventure personnelle et mettre concrètement mon sens de l'esthétique au profit de la femme, de son élégance et surtout son confort", explique l’artiste au HuffPost Maroc.

"AIZI est née d'une envie de lâcher prise, d'être bien dans ses habits tout en étant glamour. D'où notre devise: Fab & Fluid Clothing".

Pour son lancement, la marque présente sa collection à Casablanca chez Popsimode au Triangle d’Or et à la Marina de Rabat chez Villa Houda au Quai des Créateurs jusqu'au 24 août.