Arrestation de 28.522 suspects du 1er au 18 août pour implication dans des affaires criminelles (DGSN)

SÉCURITÉ - Les interventions sécuritaires menées par les différents services de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) du 1er au 18 août courant ont abouti à l'arrestation de 28.522 individus pour implication présumée dans des affaires criminelles.

Ces interventions revêtaient un caractère préventif en se focalisant sur la lutte contre les crimes de trafic de psychotropes, considérés responsables de plusieurs actes criminels violents, a fait savoir la DGSN, précisant durant cette période que 93.808 comprimés psychotropes et 803 kilogrammes de chira ont été saisis.

Les données statistiques font ressortir que 20.944 personnes ont été interpellées en flagrant délit d’actes criminels, dont 7.075 appréhendées pour possession et trafic de drogues et psychotropes, 1.655 pour leur implication dans des agressions physiques, port d’arme blanche sans motif légitime et vol qualifié, tandis que les autres individus ont été arrêtés pour des crimes d’ordre sexuel, état d’ivresse, conduite en état d’ébriété et crimes économiques et financiers.

Selon un communiqué de la DGSN, 7.578 personnes faisaient l’objet de mandats d’arrêt nationaux pour leur implication dans divers délits et crimes et ont toutes été placées en garde à vue sur instructions du parquet compétent.

La Direction a aussi insisté sur la lutte contre les crimes de possession et d’usage d’arme blanche sans motif légitime avec l’arrestation de 1.327 individus pour leur implication présumée dans ces affaires et la saisie de 982 armes blanches de différentes tailles.

Ces interventions de terrain vont se poursuivre dans les différentes villes du royaume avec la même rigueur et efficacité, en vue de prévenir toutes les formes de délinquance et de réprimer toutes les manifestations du crime, conclut le communiqué.