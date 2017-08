Performance de Vincent C à Tunis: De la magie juste pour rire

Dans la succession de magiciens de renommée, comme “David Copperfield”, “Siegfried & Roy” et “Arturo Brachetti”, se place Vincent C, un québécois au style original et déjanté, avec ses tours de magie bluffants et hilarants.

Sur la scène du “Juste pour rire Tunisie” au palais Ennejma Ezzahra, l’artiste canadien s’est produit vendredi soir devant un public tunisien majoritairement francophone, Vincent C a rapidement trouvé une grande entente avec le public présent qu’il aime faire participer à ses tours de magie.

Débarrassé de l’image traditionnelle du magicien avec son chapeau, canne et tuxedo, fameux costume du magicien, l’artiste interprète ses numéros seul et décontracté avec une touche d’originalité et une logique que lui seul peut en connaitre les secrets.

Un habitué des galas de la version originale du festival québécois “Juste pour rire”, Vincent C était très réactif avec le public et se déplaçait aisément entre la scène et l’espace de spectacle désignant à chaque passage l’un des spectateurs pour un nouveau tour de magie.

Vincent C qui se produit dans son pays depuis déjà dix ans, dégage une identité singulière dans l’art de faire de la magie d’un artiste, simple et original dont les numéros attirent les spectateurs que se soit au Canada ou en Europe spécialement en France, en Belgique et en Suisse.

L’artiste dont le talent lui a valu de remporter de nouveaux concours de magie et se tailler une place de choix dans le paysage des magiciens et de l’art de l’illusion a performé dans une version condensée de son spectacle “Magicien Pour Adultes”.

Ce lauréat, de deux Mandrakes D’or, l’équivalent de deux oscars dans la magie, est actuellement en tournée avec son spectacle qu’il présente depuis déjà deux ans.

Aussitôt arrivé en Tunisie, l’artiste avait posté sur ses comptes sur les réseaux sociaux des photos de lui profitant sur la plage en Tunisie. Sa compatriote l’ambassadrice du Canada à Tunis était aux premiers rangs des spectateurs.

En première partie de la soirée, le public a eu droit à tout un autre genre des prestations un groupe venu de France, Les Mecs de Rue (MDR). Ils ont joué une performance alliant comédie et danse pour raconter les grands succès du cinéma et de la chanson internationale, dans une sorte d’humour incontournable.

Devant un public en éclats de rires, le quintet des MDR a revisité tous les grands classiques de la télévision, du cinéma et de la chanson. Humour et déferlante de rire était le mot d’ordre de la soirée qui a crée le bonheur des enfants comme des adultes.

La fête continue, ce samedi soir, 19 août, au festival “Juste pour rire Tunisie” pour un ultime spectacle de cette deuxième édition avec l’humoriste marocain Yassine Bellatar qui se produira aux côtés de Kader Bueno.

