Santé: 7 super-aliments à mettre dans son assiette pour une santé de fer

SANTE - Des aliments aux pouvoirs détoxifiant, antioxidant, fortifiant et à fortes valeurs nutritives pour faire le plein de vitamines et de minéraux? C'est possible! Cap sur 7 "super aliments" qui détiennent le haut du podium en matière de nutrition. À découvrir et à mettre dans les assiettes pour se forger une santé de fer.

La spiruline

Également appelée "L'algue miracle", la spiruline est une source incroyable de fer (10g de spiruline apportent 80% des apports journaliers recommandés) et favorise ainsi la bonne oxygénation du sang, des cellules et des muscles. Très appréciée des sportifs, la spiruline contient 70% de protéines d'origine végétales. Elle est riche en vitamines (A, E, B, K), en minéraux, en bêta-carotène, en oligo-éléments, ainsi qu'en chlorophylle -ce qui favorise l'absorption de fer et des acides gras essentiels. Elle aide également à réguler le cholestérol. Que ce soit sous forme de poudre, de gélules ou en comprimés, cet aliment bleu-vert deviendra votre meilleur allié. Bonus: la spiruline permet aussi de lutter contre l'anémie et la malnutrition.

Les graines de Chia

Excellente source d’Omega-3, la graine de chia (prononcé kia) est un super-aliment qui a le vent en poupe en ce moment. Elle est riche en vitamines B9, en calcium, en magnésium, en antioxydants et en minéraux. Plus riches en calcium que le lait, en Oméga 3 que le poisson, ces petites graines de couleurs plus ou moins noir en fonction de la provenance, sont de véritables alliés santé. Également riche en fer, phosphore, vitamine C et représentant un puissant antioxidant, la fameuse graine tout droit venue du Mexique, régule le transit intestinal et améliore la pression artérielle. Elle aiderait même à prévenir certains cancers et le diabète de type 2.

Le curcuma

En plus d'épicer nos plats, le curcuma possède de nombreux avantages pour notre santé. Le curcuma est riche en curcuminoïdes, des antioxydants puissants reconnus pour aider à combatte de nombreuses maladies comme le cancer et les ulcères. Riche en manganèse, fer, vitamine B6, fibres, cuivre et potassium, et doté de vertus anti inflammatoire et réchauffantes, il est souvent prescrit en cas d'infections, de rhumes, de bronchites, de fibromyalgies et de douleurs générales comme lors des douleurs de règles.

Les baies de Goji

Si les baies de Goji séchées sont en vente partout dans le magasins spécialisés bio, c'est parce que ce petit fruit possède de nombreuses vertus. En plus d'améliorer l’état psychologique, de renforcer les fonctions intestinales, d'aider à fortifier le système musculo-squelettique et la santé en général, le fruit rouge est bourré d'antioxidants. On peut l'ajouter à ses plats pour agrémenter des salades, dessert et plats, à intégrer à ses repas pour augmenter le niveau d’énergie... Les baies de Goji seraient efficaces pour lutter contre le diabète, les maladies infectieuses, l’hypertension et les maladies courantes comme le rhume ou la fièvre.

L'açaï

Ce fruit encore méconnu au Maroc est consommé depuis des siècle en Amazonie pour booster le système immunitaire et prévenir certaines maladies. C'est au Brésil que le fruit s'est véritablement fait connaitre et a gagné en popularité. Également appelé "L'or violet", l’açaï (prononcé A-ss-a-ï) serait le fruit frais contenant le plus d’antioxydants au monde, ce qui en fait l’un des meilleurs anti-vieillissement. C'est également un énergisant puissant idéal pour éviter les coups de pompes et un redoutable anti-inflammatoir recommandé pour soulager l'arthrite par exemple.

Les épinards

Et oui, le cauchemar de notre enfance est en réalité un allié de choix en matière de nutrition. S'il n'est pas aussi riche en fer qu'on nous le répétait sans cesse, il contient une quantité impressionnante de vitamines et de minéraux (provitamines A, vitamine B9, vitamine K, vitamine C et autres composés antioxydants...) La célèbre plante potagère est également appréciée pour son pouvoir de désintoxication grâce à sa richesse en chlorophylle.

le pollen

Aliment miracle par excellence, le pollen récolté par les abeilles est un allié de choix. Les petites boules jaunes combattent la fatigue, le surmenage, le dépressions légère et renforcent le système immunitaire. Stimulant, euphorisant, fortifiant, anti-allergène et booster, le pollen est idéal pour toute personne qui a besoin d'un petit coup de pouce.