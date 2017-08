Expulsé de la Tunisie, Jeremstar s'exprime sur son Snapchat

Kristy Sparow via Getty Images

Jeremstar espérait passer une semaine de vacances à Hammamet, mais surprise, à son arrivée à l'aéroport de Tunis-Carthage, le journaliste français s'est fait expulser.

Après 10 heures d'attente dans une salle de transit où il a été emmené, Jeremstar est rentré à Paris, sans comprendre la raison de cet incident, "J'attends toujours une réponse du Ministère," indique-t-il sur dans un snap (snapchat: Jeremstar).

Pourquoi avoir empêché un journaliste people de franchir le territoire tunisien? "A cause de ses reportages," ont affirmé certains médias français.

"C'est juste incompréhensible! Pourquoi mon passeport a été gardé autant de temps?" s'interroge-t-il, "J'étais déjà venu 3 ou 4 fois en Tunisie!"

En hiver dernier, le chroniqueur était venu en Tunisie et avait partagé sur son compte Facebook un beau message sur la Tunisie, liké par plus de 11000 internautes. "Contrairement à tout ce qu'on entend dans les médias, je ne me suis jamais aussi senti en sécurité dans un pays." avait-il écrit.

