Une enquête ouverte pour déterminer l'identité des personnes ayant vandalisé le consulat du Maroc à Tarragone

XÉNOPHOBIE – Le consulat du Royaume du Maroc à Tarragone, dans le nord-est de l’Espagne, ainsi qu’une mosquée de la localité de Montblanc, au nord de Tarragone, ont été visés, dans la nuit de jeudi à vendredi, par des actes de vandalisme.

La façade du consulat du Maroc à Tarragone a été entachée avec de la peinture rouge, que les fonctionnaires du consulat ont découvert à leur arrivée sur les lieux.

La police a été immédiatement avisée et a ouvert une enquête. Les auteurs n’ont pas encore été identifiés.

Sur la façade de la mosquée de Montblanc, des écritures à caractère raciste, menaçant de mort les membres de la communauté marocaine ont été découvertes.

Ces actes n’ont pas été revendiqués, selon les médias locaux. Dans une déclaration à la MAP, le consul du Maroc à Tarragone, Abdelaziz Jatim, a souligné que les services du consulat ont repris leur fonctionnement normal et que les traces de peinture sur la façade du consulat ont été effacées.

Le consulat a mis à la disposition des différents corps de police qui se sont rendus sur les lieux, notamment la police nationale espagnole et la police catalane, l’ensemble des éléments pouvant faciliter l’enquête, en particulier les enregistrements des caméras de surveillance du consulat, a-t-il ajouté.

Abdelaziz Jatim a relevé l’importance de faire preuve de prudence, de retenue et de sagesse et de prendre en considération les circonstances exceptionnelles que connait l’Espagne depuis les attentats terroristes qui ont frappé la Catalogne jeudi et vendredi.

Le consul a également réitéré la condamnation de la communauté marocaine de toute forme de terrorisme et de violence et son attachement aux valeurs de cohabitation, de tolérance et de respect.