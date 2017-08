Ces astuces beauté vous feront gagner du temps le matin

Portrait of an attractive young businesswoman in the office | shapecharge via Getty Images

La rentrée se profile et les matins synonymes de course aussi. Comment gagner du temps en se faisant belle?

Voici des astuces beauté pour être parfaite en un clin d'oeil.

1 - Une douche nettoyante et hydratante

Habituellement, on se glisse sous la douche, on se nettoie puis on s'enduit la peau d'une lotion corporelle. Le hic, c'est qu'il faut parfois attendre quelques minutes afin que le produit pénètre parfaitement pour pouvoir s'habiller. La solution, réside dans les gels douche nettoyants et hydratants. Des deux-en-un qui laissent la peau douce, mais non grasse pour être prête illico presto et sauter dans notre tenue!

2- Toujours avoir un shampoing sec

Pas le temps de passer par la case shampooing, revitalisant et brushing le matin? Alors, pourquoi ne pas opter quelques jours par semaine pour un shampooing sec. Son avantage? Rafraîchir les racines grâce à des poudres qui absorbent le sébum tout en redonnant du volume à notre crinière. Le geste est simple, on le pulvérise à 10-15 cm des cheveux et on le masse pour éliminer les résidus.

3 - Utiliser une BB ou une CC crème

Plus complète qu'un fond de teint les BB crèmes ont de multiples propriétés: couvrir, hydrater, unifier, rendre la peau lumineuse, boucher les pores et protéger des agressions extérieures... Tout cela en un seul produit, donc en une seule application! Qui dit mieux?

4 - Abuser d'un masque hydratant le soir

Juste avant de se coucher, on applique en couche épaisse son masque hydratant favori. Ainsi pendant notre sommeil, ce dernier va travailler et hydrater en profondeur notre minois. Au réveil, les traits sont lissés, le visage reposé et la peau prête à affronter les premiers froids. Pour être prête, il suffit juste d'étaler une petite noisette de soin hydratant et de passer au maquillage.

5 - Ranger son contour des yeux dans le frigo

L'intérêt? Le soin étant froid lors de l'application sur le contour des yeux, les paupières vont se dégonfler plus rapidement et on gagne du temps pour l'étape maquillage.

6 - L'essentiel rouge à lèvres

Si l'étape maquillage doit être écourtée alors on opte pour un rouge à lèvres lumineux qui fait ressortir la blancheur de nos dents et donne immédiatement bonne mine. Il suffit ensuite d'ajouter un voile de poudre et un soupçon de mascara pour un maquillage rapide, naturel et facile à faire.

7 - Vive le "touche éclat"

Ces stylos sont de véritables baguettes magiques. Ils illuminent, camouflent, lissent et effacent les signes de fatigue. Le matin, on en applique sur les zones dites sombres à savoir les cernes, les rides, les ailes du nez et les pommettes. Et surtout on n'oublie pas de le glisser dans son sac à main pour des retouches dans la journée!

Retrouvez les articles de HuffPost Algérie sur notre page Facebook.

Pour suivre les dernières actualités en direct, cliquez ici.