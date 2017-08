Cette artiste photographie des femmes vêtues de robes magnifiques dans des lieux merveilleux

MODE - Des robes splendides, des paysages à couper le souffle, des couleurs resplendissantes... un cocktail parfait réuni par Kristina Makeeva dans ses photos.

Si cette jeune russe aime photographier la nature et son chat, elle a également un penchant pour des robes féeriques qui ressemblent à s'y méprendre à celles des princesses.

Kristina Makeeva a parcouru le monde entier, entre Paris, Moscou, la Provence, le Portugal, la Turquie, pour réaliser cette série de photographies qui se caractérisent par de teintes vives et harmonieuses et une atmosphère féerique.

"Le but de ces photos c'est de montrer comment les personnes et les robes peuvent naturellement se fondre dans le paysage", indique la photographe au HuffPost. "Parfois c'est le paysage qui colle avec les tenues et j'ai juste à prendre à la photo et d'autres fois je prépare la robe à l'avance pour qu'elle corresponde au décor naturel", détaille-t-elle.

Le travail de post-production sur la couleur, la profondeur de champ et la perspective illustre sa personnalité et sa patte d'artiste.

On peut voir le travail de la jeune femme sur ses comptes Instagram, Facebook, et son site internet. Les amateurs de mode peuvent se procurer les robes mises en scène dans ses photos: Kristina Makeeva a réalisé cette série pour "Oh my look" un show-room russe qui propose à ses clientes de louer des tenues.