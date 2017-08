Top 5 des soirées à tester avant la fin de l'été

SORTIE- Marre des adresses trop mainstream, où vous croisez encore et toujours les mêmes visages ? Voici les meilleurs restaurants-lounge où l'on peu manger, boire et danser pour faire la fête jusqu'au bout de l'été.

L'Épicurien, Marrakech

Avec l'un des meilleurs live band de la ville, L'Epicurien est l'adresse incontournable de tout clubber qui se respecte. Plongé dans une déco de bar des fifties à couper le souffle, dissimulé dernière les machines à sous du Casino de l'hôtel Es Saadi Marrakech et adossé au Theatro, L'Épicurien marie avec brio cuisine créative et ambiance urbaine ultra-tendance. Live Band, danseuses, animations, DJs.... La devise du lieu, "If you like Live Music, You will Love Us", tient toutes ses promesses!

Les 3 Mâts Chez Jo, Dar Bouazza

Flashback from last year's @moroko_loko ! One of my favourite crowd and parties! Cant wait to do it again this saturday! 🚀🚀 Et opslag delt af Nabih Esta (@nestamusicofficial) den 17. Aug 2017 kl. 4:31 PDT

Envie de vous évader du quotidien mouvementé de Casablanca? Direction Dar Bouazza (ou Darb, pour les intimes). Idéal en journée comme en soirée, Les 3 Mâts est un parfait mélange entre restaurant lounge et bar à tapas, le tout face à la mer. Vous pourrez y déguster des paellas XXL, des carpaccios, des cocktails.... bercé par le bruit des vagues et les notes du DJ.

Le Montaigne, Marrakech

#marrakech#marrakesh#maroc#morocco#casablanca#lemontaigne#paris#marseille#bordeaux#morocco#bestplace#terrasse#pisicine#skypool#lem#rabat#cop22#menaramall#savoy#jamaaelfna Et opslag delt af Le Montaigne Marrakech (@lemontaignemarrakech) den 29. Okt 2016 kl. 2:22 PDT

Perché au sommet du centre Menara de Marrakech, le restaurant lounge Le Montaigne et son sky bar branché est une adresse de choix pour dîner et danser sous les étoiles. De jour comme de nuit, Le Montaigne offre une parenthèse idéale pour s'éloigner du tumulte de la ville. Sa large piscine entourée de daybeds en fait la destination parfaite pour se détendre et se rafraîchir un cocktail à la main, tout en profitant du soleil de Marrakech.

So lounge du Sofitel, Tamouda Bay

Le lounge le plus branché et le plus vibrant de la région. Dans l'esprit du Sofitel Agadir, le Beach Lounge et le So Beach Party transforment la plage en fiesta géante, tous les samedis de 15h à 19h. Le soir, le So Lounge Tamuda Bay, qui a fait son grand opening cet été avec DJ Antoine Clamaran, est devenu le haut lieu de la fête au nord du royaume.

Villa M, Rabat

@villamrabat #villamrabat Et opslag delt af Villa M (@villamrabat) den 1. Jul 2017 kl. 7:05 PDT

Réputé pour ses soirées animées et sa cuisine à la carte innovante, Villa M, est sans aucun doute "the place to be" à Rabat. On y va pour ses tapas et mets authentiques, mais surtout pour l'ambiance qui y règne.