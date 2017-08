Quelles sont les nationalités des victimes de l'attaque de Barcelone?

TERRORISME - Ce jeudi 17 août une une voiture-bélier a foncé dans la foule à Barcelone, en Espagne. L'attaque s'est déroulée en plein cœur de la zone la plus touristique de la ville, les Ramblas, faisant au moins 14 morts et des centaines de blessés.

Ce vendredi 18 août, le Quai d'Orsay a annoncé que 26 Français ont été blessés, dont 17 grièvement, a précisé le ministère de l'Intérieur.

Didier Reynders, ministre belge des Affaires étrangères, a également annoncé la mort d'une de ses ressortissantes. Selon La Vanguardia, trois Allemands figurent également parmi les victimes identifiées.

Le quotidien espagnol a pu recenser toutes les nationalités concernées parmi les blessés: espagnole, française, allemande, hollandaise, argentine, vénézuelienne, belge, péruvienne, roumaine, irlandaise, cubaine, grecque, macédonienne, britannique, autrichienne, pakistanaise, taïwanaise, canadienne, équatorienne, américaine, philippine, turque, chinoise et koweïtienne.

D'après les informations de La Vanguardia, une première victime a pu être identifiée: il s'agit d'un homme âgé de 60 ans, Francisco López Rodríguez.

Les secours indiquent que pas moins de 34 nationalités qui ont été touchées par l'attentat.

The victims in the #Barcelona van attack come from at least 24 countries, the Catalonia government says https://t.co/88QrSDYvWx

— CNN (@CNN) 18 août 2017