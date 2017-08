Pool Clubbing: Les 5 piscines les plus branchées de l'été

SORTIE - Envie de danser jusqu'au bout de l'été? Voici notre selection de piscines incontournables pour bronzer de la plus belle des façons. Découvrez ces temples du pool clubbing, qu'il ne faudra pas rater cet été. Ambiance garantie!

Flamingo Beach Club, Casablanca

Venez faire le plein de couleurs et embarquez dans une expérience sensorielle rafraîchissante tous les jours au Flamingo Beach Club !!! #PinkIsTheNewBlack #MomentsInTheSun #SummerVibes #PinkyChic #PoolSide #SeaView #FlamingoBeachClub Et opslag delt af Flamingo Beach Club Casablanca (@flamingobeachclubcasablanca) den 4. Aug 2017 kl. 7:53 PDT

Lancée il y a quelque mois par Albert Levy, l'uns des rois de la night life rbati, Flamingo Beach Club est le nouveau hot spot de la jeunesse dorée casablancaise. Situé en bord de mer, le complexe offre une expérience pieds dans l'eau, dans un univers très rose (et c'est le moins que l'on puisse dire). Érigeant le flamant rose en icône du lieu, le site dispose d'une piscine en plein air, d'un bar à tapas, le "Tiki Bar", d'un restaurant, le "Casa Paco", et d'une boîte de nuit. Avec ses nombreux coussins flottants, ses bouées à l'effigie du flamant rose et son décor tout droit sorti d'un film, c'est l'une des piscines les plus instagramables de l'été.

Myah Bay Restaurant & Pool Marrakech, Marrakech

😎😍le myah bay de Marrakech vois attend nombreux !!!!😍😎 #marrakech Et opslag delt af Myah Bay (@myahbayofficiel) den 5. Maj 2017 kl. 3:53 PDT

Ouvert tous les jours de 10h à 02h du matin, Myah Bay est devenu depuis peu synonyme de pool party à Marrakech. Avec une ambiance à la fois intimiste, jeune et décomplexée, ce temple de la fête est un incontournable. Chaque soir, orchestres, artistes, DJs de renoms prennent les commandes et transforment ce lieu en une féérie sensuelle et festive. On craque pour la cabine DJ transformée en radio vintage des années 80.

Nikki Beach, Marrakech

Bien connue des clubbers, la piscine du Nikki Beach est l'un des hauts lieux de la fête à Marrakech. Nichée aux coeurs des jardins de la Palmeraie de la ville ocre, sa large piscine entourée de palmiers, son ambiance enflammée et ses DJ résidents lui ont value une réputation de temple de la jet set et ce depuis son ouverture en 2005. Véritable institution à Ibiza, Sant Tropez, Miami, Bodrum... Le Nikki Beach de Marrakech ne faillit pas à la règle.

Vikki Beach, Mohammedia

Moroko loko closiiiing party #vikkibeach Et opslag delt af VIKKI BEACH (@vikkibeachmaroc) den 3. Dec 2013 kl. 1:56 PST

"Tous les chemins mènent au Vikki", s'amuse le lieu, rappelant que l'on vienne de Casablanca ou Rabat, "on n'est qu'à 30 minutes du soleil et de la fête". Situé à Mohammedia sur la route de Benslimane, le Vikki Beach offre l'une des piscines les plus agréables et spacieuses de la région. Le mini bar en forme de coquillage, la piscine de plus de 600 m², les beds et transats autour du jardin, font du Vikki Beach un lieu de choix pour les amateurs de farniente. Entre deux plongeons, les plus téméraire pourront également profiter des activités proposées par l'espace du VGK : karting, accrobranche, tennis... À la nuit tombée, le lieu se transforme en boîte de nuit à ciel ouvert.

La Plage Rouge, Marrakech

Avec l'une des piscines les plus larges du Maroc et une ambiance déjantée du matin jusqu'au soir, impossible de parler de Pool party sans citer La plage Rouge. Avec un décor paradisiaque bordé de verdure et de palmiers, dans une atmosphère festive, jeune et décomplexée, c'est l'un des incontournables de la ville ocre pour se rafraichir tout en dansent.