Débit internet: Quel classement pour la Tunisie?

Selon vous, en moyenne combien de temps faut-il pour télécharger un film en HD d’une taille de 7,5 GB en Tunisie? La réponse est de...4 heures 52 minutes et 23 secondes.

Avec une vitesse moyenne de 3,4 Mégabits par seconde (Mbps), la Tunisie se classe à la 88ème position sur un total de 189 pays, selon un récent classement révélé le 8 août dernier par l’entreprise anglaise Cable, spécialisée dans l’analyse de la distribution internet et des services de télécommunication et de télévision.

En effet, d'après les données recueillies par des chercheurs du groupe M-Lab qui se sont basés sur le temps nécessaire pour télécharger un film en HD d’une taille de 7,5 GB, et ce en effectuant des milliers de tests dans chacun des pays, la Tunisie est le quatrième pays arabe possédant le débit internet le plus rapide.

C'est le Maroc (79e) qui se place en première position dans le monde arabe avec un temps de téléchargement de 3h 53m 40s et une vitesse moyenne de 4,38 Mbps, suivi par les Émirats arabes unis, classés 81e mondialement, avec 4h 5m 39s et 4,17 Mbps, suivis de près par le Qatar (84e mondialement) avec 4h 23m 14s et 3,89 Mbps.

Classement des pays arabes selon le débit internet

21. Le Yémen (2 jours, 2 heures, 2 minutes, 28 secondes) Classé 189 mondialement.

20. La Somalie (1 jour, 3 heures, 27 minutes, 33 secondes) 185e mondialement.

19. La Syrie (1 jour, 1 heure, 17 minutes) 183e mondialement.

18. La Libye (19 heures, 14 minutes) 174e mondialement

17. Le Liban (15 heures, 54 minutes, 58 secondes) 163 mondialement

16. Le Soudan (15 heures, 34 minutes, 12 secondes) 162e mondialement

15. L'Algérie (15 heures, 21 minutes) 161e mondialement

14. L'Egypte (13 heures, 59 minutes, 27 secondes) 156e mondialement

13. Djibouti (13 heures, 39 minutes, 29 secondes) 151e mondialement.

12. La Mauritanie (11 heures, 3 minutes, 38 secondes) 135e mondialement.

11. L'Irak (10 heures, 38 minutes, 2 secondes) 131e mondialement

10. La Palestine (8 heures, 43 minutes, 33 secondes) 123e mondialement

9. Le Koweït(7 heures, 44 minutes, 1 secondes)

8. Oman (6 heures, 32 minutes, 23 secondes)

7. La Jordanie (5 heures, 43 minutes, 24 secondes) 100e mondialement

6. L'Arabie saoudite (5 heures, 34 minutes, 57 secondes)

5. Le Bahreïn (5 heures, 27 minutes, 18 secondes) 96e mondialement

4. La Tunisie (4 heures, 52 minutes, 23 secondes) 88e mondialement

3. Le Qatar (4 heures, 23 minutes, 14 secondes) 84e mondialement

2. Les Émirats arabes unis (4 heures, 5 minutes, 39 secondes)

1. Le Maroc (3 heures, 53 minutes, 40 secondes) 79e mondialement.

Quant aux pays arabes à la traîne, on trouve la Syrie, la Libye, le Liban, le Soudan et l'Algérie où leur vitesse moyenne ne dépasse pas les 1,1 Mbps. Le Yemen se retrouve quant à lui en dernière position parmi les pays arabes mais aussi dans le classement mondial avec une vitesse moyenne de téléchargement de 0,34 Mbps.

Au niveau du continent, la Tunisie est classée quatrième pays africain selon sa vitesse internet. Avec 8,83 Mbps, le Kenya (51e) est en tête des pays africains. Le Maroc le deuxième et l'Afrique du Sud (80e) troisième, avec 4,36 Mbps.

Dans le peloton de tête au niveau mondial figurent le Singapour avec un temps de téléchargement de 18m 34s et une vitesse moyenne de 55,13Mbps, la Suède avec 25m 30s et 40,16 Mbps et Taiwan avec 29m 46s et 34,4 Mbps de vitesse moyenne.

D'après ce classement, le Top 30 se trouve en Europe et en Asie, alors que l'Afrique abrite plus de la moitié des pays où la connexion est la plus lente.

Pour réaliser ce classement, 63.039.781 tests ont été effectués dans le monde dans 189 pays étudiés. Une grande majorité de pays testés (139) a enregistré une moyenne de 10 Mbps, "la vitesse minimale nécessaire pour couvrir les besoins d'une famille type" selon Cable.

