Dans un communiqué publié vendredi, le Front Populaire s'est prononcé sur les propositions du président de la République Béji Caid Essbesi sur l'égalité dans l'héritage et le mariage d'une Tunisienne à un non-musulman.

Dans ce communiqué, le parti a affirmé être pour une égalité "totale et effective" entre l'homme et la femme indiquant que l'égalité dans l'héritage est "un des piliers essentiels du programme de réforme sociétale (...) et est une condition de l'ascension sociale" pour laquelle se sont battus les militants et militantes du partis depuis de nombreuses années.

En conséquence, le Front populaire a appelé à une présentation rapide d'une initiative législative car sans celle-ci, "cette annonce quelque soit son importance, restera sans effets".

Pour conclure, le parti a dénigré "la campagne (...) menée par des institutions rétrogrades au nom de la religion" citant notamment Al Azhar. Dans son communiqué, le Front populaire conclut en rappelant qu' "en ce qui concerne les questions législatives et légales, le pouvoir en revient seulement au législateur".

