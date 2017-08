L'épilation du maillot est plus dangereuse qu'il n'y parait

En ces temps estivaux, l'heure est pour beaucoup à l'épilation. Mais cette pratique régulière peut se révéler plus néfaste qu'esthétique comme l'explique cet article du HuffPost américain. Des chercheurs de l'université de Californie - San Francisco, de la faculté de médecine Dell au Texas ainsi que de l'école de médecine de Washington ont conduit une étude, publiée dans la revue "American Medical Association JAMA Dermatology", portant sur les habitudes d'épilation ainsi que sur les risques qui en découlent et le constat n'est pas très réjouissant.

Sur les 7570 personnes interrogées, dont 4198 hommes et 3372 femmes, âgées de 18 à 25 ans, 25,6% ont avoué avoir déjà souffert de blessures causées par l'épilation, les participantes étant plus sujettes à ce problème.

Autrement dit, un sujet sur quatre recense, récemment, au moins une blessure et plus de 32% au moins cinq, même si les blessures graves nécessitant des soins médicaux sont rares, seulement 2,5% parmi les gens interrogés.

Les chercheurs ont pris en compte le matériel utilisé. Il y a en effet plusieurs façon de s'épiler, à la cire ou avec un épilateur électrique par exemple. Il existe même différents types de cire. Ils ont également défini comme critère, la pilosité, l'âge et depuis quand la personne s'épile.

Et lorsqu'il s'agit de l'épilation du maillot, cette pratique peut s'avérer très dommageable et causer des coupures et des brûlures dans de nombreuses zones, comme l'explique l'étude. Chez les hommes cela concerne en premier des blessures au scrotum à 67,2%, puis le pénis à 34,8% et le pubis à 28,9%. En ce qui concerne les femmes les zones les plus sujettes à ces désagréments sont le pubis à 51,3%, l'intérieur des cuisses à 44,9%, le vagin à 42,5% et même le périnée à 13,2%.

En France, selon une étude de l'Ifop en France, datant de juin 2017, 74% des femmes interrogées avaient déclaré prévoir de s'épiler le maillot en prévision de l'été. Une autre parue en 2014, affirme que près d'une fille sur deux de moins de 25 ans est épilée intégralement, et 15% des femmes de tout âge la pratique.

D'autant qu'avec l'essor de l'épilation, ce problème de santé n'a cessé de croître.

"Selon les scientifiques, "dans une étude précédente décrivant les blessures se développant avec l'épilation des poils pubiens, les chercheurs ont utilisé les données du département des urgences qui estime à 12.000 le nombre de blessures dues à l'épilation entre 2002 et 2010 aux Etats-Unis. Ces blessures ont même quintuplé pendant ces neuf années."

Autre constat, pour les femmes la cire "protège des blessures importantes" et pourrait être l'option la plus sûre même si ce fait reste à confirmer par des recherches plus approfondies. Karine Soliveau, esthéticienne interrogée par le HuffPost explique quant à elle qu'il est nécessaire d'adapter la cire "en fonction de votre peau et de vos attentes".

Malgré ce constat plus rassurant, l'épilation et particulièrement celle du maillot pourrait bien vous conduire à la pharmacie plutôt qu'à la plage.

