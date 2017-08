Bourse de Tunisie: L'analyse hebdomadaire (semaine du 14 au 18 août 2017)

La tendance du marché

Le marché a aligné une quatrième semaine consécutive de hausse. L’indice s’est apprécié de 0,7% à 6 233,19 points, ramenant sa performance annuelle à 13,6%.

Les échanges ont été relativement faibles (un flux moyen de 3MDt) et ce malgré la réalisation de quatre transactions de bloc. Ces dernières ont porté sur les titres Tunisie Leasing (un volume de 2,4MDt), BH (des échanges de 1,4MDt) et Tunis Ré (des capitaux de 0,5MDt).

Analyse des valeurs

Le titre BH s’est offert la meilleure performance de la semaine. Transigée à 3MDt, l’action s’est envolée de 8% à 25,950Dt. Il semblerait que l’annonce d’une augmentation de capital de 34MDt (voir les nouvelles du marché ci-après) ait été bien accueillie pour le marché.

s’est offert la meilleure performance de la semaine. Transigée à 3MDt, l’action s’est envolée de 8% à 25,950Dt. Il semblerait que l’annonce d’une augmentation de capital de 34MDt (voir les nouvelles du marché ci-après) ait été bien accueillie pour le marché. Poursuivant sur sa lancée, le titre Attijari Bank a gagné 6% à 35,570Dt. Avec un volume de 0,7MDt, la valeur a figuré au 4ème rang dans le palmarès des échanges (5% des échanges hebdomadaires).

a gagné 6% à 35,570Dt. Avec un volume de 0,7MDt, la valeur a figuré au 4ème rang dans le palmarès des échanges (5% des échanges hebdomadaires). À l’opposé, les titres SANIMED et SALIM ont respectivement glissé de 8% à 4,050Dt et de 4% à 32,810Dt. Les échanges sur les deux titres ont été faibles (un flux de 8 000Dt pour SANIMED et de 1 000Dt pour SALIM).

et ont respectivement glissé de 8% à 4,050Dt et de 4% à 32,810Dt. Les échanges sur les deux titres ont été faibles (un flux de 8 000Dt pour SANIMED et de 1 000Dt pour SALIM). SAH Lilas a été la valeur la plus transigée de la semaine. Terminant inchangée à 15,110Dt, l’action a brassé des capitaux de 3MDt.

Les nouvelles du marché

BH: Assemblée Générale Extraordinaire

Le Conseil d’Administration de la Banque de l’Habitat tiendra une Assemblée Générale Extraordinaire le 7 septembre 2017 en vue de statuer sur une augmentation de capital à effectuer simultanément:

- Par incorporation de réserves et la distribution de 6 800 000 actions gratuites à raison d’une (1) action nouvelle gratuite pour cinq (5) anciennes.

- En numéraire à hauteur de 34MDt par la création de 6 800 000 actions à souscrire à raison d’une (1) action nouvelle souscrite pour cinq (5) anciennes ; à émettre au prix de 15 dinars (5 dinars de nominal majorée d’une prime d’émission de 10 dinars).

Assad: communiqué

L’Accumulateur Tunisien Assad a annoncé que MONBAT, groupe européen spécialisé dans la fabrication et la distribution de batteries, a signé un accord préliminaire non engageant avec les principaux actionnaires de ladite société en date du 16 août 2017 en vue d’une prise de participation majoritaire dans le capital de cette dernière. Cette prise de participation se fait dans le contexte de la revue stratégique décidée par le Conseil d’administration de la société ASSAD, dont l’objectif est d’assurer le développement du groupe Assad et la création de valeur pour ses actionnaires. La décision d’acquisition de la société ASSAD dépendra des résultats des travaux de due diligence. Le calendrier convenu est fin 2017 pour la finalisation du processus. Il est à noter que la concrétisation de la transaction restera tributaire de l’accord des organes décisionnels des deux parties ainsi que des autorisations des autorités compétentes.

SPDIT-SICAF: États financiers au 30 juin 2017

Première société a publier ses comptes semestriels, le société d’investissement SPDIT-SICAF a publié des résultats de bonne facture. Alors que les produits d’exploitation ont affiché une hausse timide de 4% à 19MDt, le résultat net de la SICAF a enregistré un bond de 8% à 17,2MDt.

Tunisie Leasing: Franchissement de seuil à la hausse

La société HORCHANI FINANCE a dépassé le seuil de 10% dans le capital de Tunisie Leasing, suite à l’acquisition de 1 000 actions en Bourse, représentant 0,01%.

» Vous pouvez télécharger leWeekly Report sur le site de Tunisie Valeurs (PDF)

Retrouvez les articles du HuffPost Tunisie sur notre page Facebook.

Retrouvez les articles du HuffPost Maghreb sur notre page Facebook.