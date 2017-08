INSOLITE - C'est une histoire qui semble sortie d'un conte de fées. Mary Grams, une Canadienne vivant dans la province d'Alberta a retrouvé sa bague de fiançailles treize années après l'avoir égarée. Le précieux bijoux aurait été découvert par la belle-fille de Mary Grams, autour... d'une carotte.

Colleen Daley est en train de ramasser des légumes dans la ferme familiale, qui passe de générations en générations depuis 105 ans mais où sa belle-mère n'habite plus, quand elle tombe sur ce curieux spécimen. En effet, la carotte a poussé en passant à l'intérieur de la bague.

This story will put a smile on your face! 😁 A carrot returned an #engagement ring that had been lost for over 20 years whilst out farming!🥕💍 pic.twitter.com/zfJBGWa6is

— Mash Direct (@mashdirect) 17 août 2017