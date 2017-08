La veille de l'attentat, une explosion à Alcanar, au sud de Barcelone, serait liée à l'attentat sur les Ramblas

TERRORISME - L'enquête sur les attentats de Barcelone et Cambrils en Espagne ne fait que commencer, mais les enquêteurs savent déjà qu'un fait majeur pourra leur permettre de reconstituer le puzzle macabre qui a mené à ces attaques. La veille du premier attentat, celui perpétré dans la capitale catalane jeudi 17 août, une explosion dans un logement a fait un mort et sept blessés.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, une très forte explosion a défiguré, peu avant minuit, un logement de la petite commune d'Alcanar, dans la province de Tarragone. La ville est située à quelque 200 kilomètres au sud de Barcelone, proche également de Cambrils.

Dans les décombres, les enquêteurs ont retrouvé des dizaines de bouteilles de gaz.

Peu avant l'attentat de Barcelone jeudi, vers 16h50, une deuxième explosion a eu lieu au même endroit, faisant encore plusieurs blessés.

Felt the explosion while on a walk in #alcanar praying everyone is ok 🙏🏻 pic.twitter.com/lkHiQQpJar

— James (@_McWilly) 17 août 2017