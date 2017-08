Attentat de Barcelone: Neymar et les joueurs du Barça rendent hommage à la ville

BARCELONE - Une fourgonnette a foncé dans la foule à Barcelone dans le quartier très fréquentée des Ramblas faisant plusieurs morts ce jeudi 17 août. La police espagnole a rapidement confirmé une "attaque terroriste" et le bilan fait état d'au moins 13 morts et des dizaines de blessés.

Profondément lié à l'image de la ville, le club du FC Barcelone a envoyé ses voeux de solidarité aux familles des victimes. "C'est avec le coeur noué après l'attaque de notre ville que nous transmettons toutes nos pensées aux victimes et à leurs proches à Barcelone", écrit le Barça sur les réseaux sociaux.

Un hommage du club catalan rapidement suivi par ses joueurs, dont sa star Lionel Messi, qui a partagé avec ses coéquipiers son émotion devant le drame qui a touché leur ville.

Je veux envoyer mes condoléances et mon soutien aux familles et aux amis des victimes de la terrible attaque sur notre bien-aimée Barcelone, et rejeter également tout acte de violence. Nous ne renonçons pas, nous sommes beaucoup à vouloir vivre dans un monde pacifique, sans haine et où le respect et la tolérance sont la base de la coexistence.