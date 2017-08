Attentat de Barcelone: Trois Marocains parmi les blessés dont un enfant dans un état critique

ATTENTAT - Trois ressortissants marocains figurent parmi les personnes blessées dans l’attentat perpétré jeudi à Barcelone, a appris la MAP de source consulaire marocaine dans la capitale catalane.

Il s’agit d’une femme âgée de 43 ans et résidante en Espagne, ainsi que d’un homme et de son fils de six ans, vivant à Montpellier et qui étaient en vacances à Barcelone.

Les trois victimes marocaines sont admises dans des hôpitaux de Barcelone où elles reçoivent les soins nécessaires.

Le jeune garçon marocain a été fauché par la fourgonnette utilisée dans l’attentat de Barcelone et se trouve dans un état "très critique".

L’Espagne a été secouée par deux attaques terroristes en moins de dix heures. La première à la fourgonnette, commise jeudi en fin d’après midi en plein cœur de Barcelone, alors que la seconde, avec le même mode opératoire, a été perpétrée aux premières heures de ce vendredi dans la localité balnéaire de Cambrils, près de Tarragone, à une centaine de kilomètres de la capitale catalane.

Les victimes des attentats perpétrés jeudi et vendredi en Catalogne sont d'au moins 35 nationalités: treize personnes ont été tuées dans l'attaque à Barcelone et une quatorzième a succombé à ses blessures dans l'attentat de Cambrils, près de Tarrgone. Lles deux attaques ont fait plus de 100 blessés.