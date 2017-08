Air Malta relance ses vols vers la Tunisie et les Maltais s'y ruent par milliers

Après 8 ans d'absence, Air Malta reprend les vols entre Malte et Tunis et ils sont plus populaires qu'ils ne l'avaient prédit.

3 vols par semaine et plus de 1500 passagers, à la date du 31 juillet, et ce depuis la reprise des vols, le 26 juin 2017.

Les vols sont programmés les lundis, mercredis et jeudis.

"Nous avons suivi de très près la situation en Afrique du Nord. Maintenant que la situation en Tunisie s'est stabilisée, nous voulons être parmi les premières compagnies à reconnecter l'Europe avec le pays" s'est exprimé Paul Sies, directeur commercial de Malta Airlines, dans un communiqué publié sur le site de la compagnie.

Le communiqué consacre un long paragraphe décrivant les attractions touristiques et les sites historiques que la Tunisie a à offrir aux touristes. Air Malta a aussi appelé les Tunisiens à visiter Malte, ses plages et ses boites de nuit.

"Nous avons déjà reçu plus de 2000 réservations pour les semaines à venir" avait-il annoncé au magazine The Independent il y a quelques jours, "Le vol du 28 juillet était saturé, ça va plus vite que ce qu'on avait espéré".

Le communiqué indique également que cette liaison entre la Tunisie et Malte augmentera la connectivité avec d'autres destinations européennes comme Vienne, Londres, Rome, Amsterdam, Prague, Munich, Bruxelles, Marseille, Catane, Milan et Zurich.

Cette reprise s'inscrit dans le cadre d'une stratégie globale de la compagnie de développer son réseau et de reconnecter la région du Moyen-Orient et d'Afrique à l'Europe, "Nous aurons de bonnes nouvelles dans les prochaines semaines," annonce Paul Sies.

