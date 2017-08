27 parkings sauvages recensés dans la capitale depuis le début du mois d'août

HOCINE ZAOURAR via Getty Images

Quelque 27 parkings sauvages ont été recensés à travers les rues et quartiers de la capitale durant les dix premiers jours du mois en cours, ont indiqué mercredi les services de Sûreté de la wilaya d'Alger dans un communiqué.

Les services de la Sûreté de la wilaya ont procédé à l'arrestation de 34 contrevenants qui activaient au niveau de 27 parkings anarchiques, précise le communiqué.

D'autre part, la police judiciaire de la Sûreté de la wilaya d'Alger a traité durant la même période 122 affaires de trafic de drogues et de stupéfiants, soldées par l'arrestation de 348 suspects, ajoute le communiqué. Ces opérations s'inscrivent dans le cadre du plan de lutte contre les parkings sauvages et les fléaux sociaux. Un numéro vert 15-48 et un numéro d'urgence 17 sont mis à la disposition du citoyen.

