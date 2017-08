Le site de commerce en ligne Batolis lance son application mobile

Le site "Batolis" 100% algérien de vente en ligne lance son application dans le but de faciliter la vente et de la rendre plus accessible. L'application est disponible pour Android & iOS et téléchargeable gratuitement. L'objectif de cette application est de permettre aux clients de commander à n'importe quel moment et quelque soit l'endroit où se trouvent les clients.

"L’application Batolis.com vient compléter l’expérience du site web pour répondre à une véritable demande. Nos clients nous font régulièrement part de leurs remarques et cette mobilité fait partie de leurs souhaits". explique Samir Bouazabia, General Manager de la Sarl Mams Bros.

La nouvelle interface de l'application permet à l'utilisateur d’effectuer des achats, consulter les fiches des produits, accéder à son panier et sa liste d’envie, lire les avis des différents consommateurs, suivre le statut d’une commande récente, explique les responsables du projet.

Sur le site, on retrouve "un large éventail de produits que nous élargissons progressivement pour inclure les dernières nouveautés, et tout un panel de marques accessibles à tous les budgets" peut-on lire sur la page Facebook de Batolis.com.

Plus concrètement, on retrouve plusieurs catégories de produits comme des produits de beauté, des montres, électroménagers de tous types, des bijoux, des chaussures, des briquets. En ce qui concerne les enfants, il y a différents types de jouets.

Pour la livraison, le site Batolis livre dans l'ensemble du pays, avec des systèmes de paiement adapté à chaque wilaya. Par exemple, il est possible de recevoir des produits à Laghouat, en payant à la livraison ou par versement CCP.

