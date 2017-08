Après la Tunisie et la Jordanie, les violeurs libanais ne pourront plus s'en tirer en épousant leur victime

Après la Tunisie et la Jordanie, c'est au tour du Liban d'abolir la possibilité pour le violeur d'échapper à une peine de prison s'il épouse sa victime.

En effet, mercredi, le parlement libanais a amendé l'article 522 du code pénal, une victoire pour les progressistes.

À l'origine de cet amendement, l'avocat Elie Kayrouz affirme à l'agence Reuters: "Cela représente (...) un développement positif dans la législation du Liban" malgré le fait que le viol conjugal et le mariage des mineurs restent légaux.

"Aujourd'hui, nous voulons féliciter les femmes du Liban", a déclaré pour sa part l'avocate Danielle Howayek, du groupe des droits des femmes Abaad basé à Beyrouth.

Howayek affirme cependant qu'il y a encore un long chemin à parcourir pour les droits des femmes libanaises soient protégés, mais se débarrasser de cette disposition qui remonte à 1943 est une étape importante.



"Aujourd'hui, il devrait être clair pour tout le monde qu'il n'y a pas d'échappatoire pour éviter la justice en cas de viol, et pour tout acte sexuel par la force ou sous la contrainte", a-t-elle ajouté.

Abaad a fait pression contre la loi pendant des mois, en collant des affiches de femmes dans des robes de mariées ensanglantées et déchirées. "Une robe blanche ne couvre pas le viol", disaient les images avant de protester dans les rues de Beyrouth habillées en robes de mariées déchirées et ensanglantées.

En Avril, les militants avaient également accroché des robes blanches déchirées sur le front de mer à Beyrouth.

Wedding dresses hang from nooses in Beirut to protest law to let rapists go free if they marry victims @Patrick_Baz pic.twitter.com/JgbdDCDFkU

— Naomi O'Leary (@NaomiOhReally) 23 avril 2017