FESTIVAL - Vous en avez marre d'écouter de la musique électro dans une boîte de nuit? Dome Concept propose un festival alternatif, le Soundscape Festival ce samedi 19 août, à Benslimane. Un programme musical de 12 heures sous un dôme.

"Soundscape est le 2ème festival initié par Dome Concept, uniquement autour de la musique électronique moderne. Cette première édition propose 12 heures de musique électronique en continu, rassemblant la crème des DJ locaux marocains. La scène musicale électronique marocaine est en plein essor et nous voulons démontrer que le concept du dôme est idéal pour accueillir ce type d’événement", explique au HuffPost Maroc Charles Hary, responsable de la communication de l’événement.

Au programme: House, Micro House, Deep ou encore Techno avec les Djs marocains Yasmean, Kali G, Jilaa, Nehji, Achil, Moon, Daox et Deepmind.

Un dôme, c'est quoi?

"Le dôme géodésique par nature, est une structure adaptable à toutes situations, il peut être équipé et habillé en fonction des besoins. Le dôme est une structure qui peut être ouverte ou fermée, nue ou habillée", explique Charles Hary.

"C'est aussi une structure d'avenir, basé sur le biomimétisme, les bras métalliques qui le composent représentent peu de matériau au regard du poids et de la capacité d'accueil qu'il peut assurer. Notre plus grand dôme (6V) peut accueillir jusqu'à 800 personnes. Il donne donc une image moderne, pionnière et esthétique aux événements qu'il héberge", ajoute le chargé de communication du Soundscape Festival.

Dome Concept avait déjà organisé un festival en juillet: Fen El Mizane, autour du développement personnel et professionnel. "Nous créons ces festivals en vue de promouvoir Dome Concept. En se diversifiant, nous cherchons à démontrer que Dome Concept est un lieu événementiel qui convient à tous types d’événement", conclut Charles Hary.

En plus du programme musical non stop 12 heures durant, les organisateurs proposent aux festivaliers de profiter d'une grande piscine et de terrains de sports mis à leur disposition pour taper dans une balle de ping pong, de volley ou de football, entre deux beats.