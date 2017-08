Démission collective du bureau politique de Harak Tounes Al Irada

Douze dirigeants formant le bureau politique de Harak Tounes Al Irada ont présenté leur démission au président du parti, Moncef Marzouki.

Ces derniers sont: Mabrouk Hrizi, Zouheir Ismaël, Brahim Ben Saïd, Sabri Dkhil, Ghassen Marzouki, Rabîi El Abdi, Yadh Elloumi, Yassine Oumeya, Zied Soltane, Sami Ilahi, Leila Sebri et Karim Hammami.

Cette décision qui a été annoncée dans un communiqué rendu public dans la soirée du 16 août 2017, découle du fait qu'une minorité au sein du parti veut s'accaparer du pouvoir et essayer d’imposer ses idées et de mettre à l'écart et d'isoler les autres adhérents de participer à la prise de décision, et ce malgré les erreurs répétitives, l’échec évident et la politique de l’improvisation et du désordre.

Dans leur communiqué, les démissionnaires reprochent également à certains cadres du parti de vouloir marginaliser les compétences et empêcher des personnalités compétentes de faire partie du parti, en privilégiant des intérêts personnels et en créant la discorde au sein du parti.

